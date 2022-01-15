Son dakika | Tottenham - Arsenal maçı ertelendi

Premier Lig'de Tottenham ile Arsenal arasında oynanacak Kuzey Londra derbisinin ertelendiği açıklandı. Tottenham'ın yarın (16 Ocak Pazar) Arsenal'i ağırlayacağı mücadele, konuk ekibin talebi üzerine ertelendi.

Arsenal'de Martin Odegaard dışında sadece bir Covid-19 vakası var. Fakat Premier Lig kuralları, bir takımın maça çıkması için en az 13 oyuncu ve 1 kaleci bulundurmasını gerektirirken Arsenal'in sakatlıklar kaynaklı sadece 12 oyuncusu bulunuyor.

Arsenal, cuma günü başvuruda bulunurken erteleme talebinin kabul görmüş olması Tottenham taraftarlarının büyük tepkisini çekti.