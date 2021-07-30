Gaziantep FK, Ankaragücü forması giyen Torgeir Börven'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Ankaragücü forması giyen golcü futbolcu Torgeir Borven ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere üç yıllık anlaşmaya vardı.





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Yeni transfer Borven, Gaziantep FK yöneticileri Erhan Özmen, Ahmet Fikret Kileci ve Sezer Cihan’ın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

Torgeir Borven kimdir?

3 Aralık 1991 tarihinde Norveç’in Oystese şehrinde dünyaya gelen Borven, futbola ülkesi takımlarından Odd Grenland’da başladı. 1.85 cm boyundaki golcü futbolcu, bitiriciliği ve yüksek hava hakimiyetiyle adından söz ettirmeyi başardı. Kariyerinde Valeranga, Twente, Rosenborg ve son olarak Ankaragücü takımlarında forma giyen yıldız futbolcu, 229 resmi müsabakaya çıkarken tam 101 kez gol sevinci yaşayıp, 26’da asist yapma başarısı gösterdi. Geçtiğimiz yıl başlayan Türkiye kariyerinde 29 resmi müsabakada 10 gol atıp 1 kez de asist yapan Borven, her 159 dakikada gol atma ortalamasını da yakalamayı başardı. Yıldız futbolcu önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecek.