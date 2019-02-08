Son dakika! Tolgay Arslan maç sonunda kırmızı kart gördü

Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yeni transfer Tolgay Arslan, maç sonunda hakem Alper Ulusoy'a söylediği söz nedeniyle 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.
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Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de yeni transfer Tolgay Arslan, maç sonunda hakem Alper Ulusoy'a söylediği söz nedeniyle 2. sarı karttan kırmızı kart gördü.
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