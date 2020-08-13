SON DAKİKA | Tolgay Arslan, Hannover yolunda

Son dakika haberi... Fenerbahçe'deki performansıyla beklentilerin altında kalan Tolgay Arslan, yeniden Almanya'ya dönebilir. Fenerbahçe'nin, 29 yaşındaki oyuncu için Alman ekibi Hannover 96 ile transfer görüşmelerinde bulunduğu belirtildi.

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe Yönetimi, bu sabah saatlerinde Tolgay Arslan'ın menajeri Ahmet Bulut ile bir araya geldi. İki taraf arasında görüşmelerde bulunulurken tecrübeli oyuncu için Almanya Bundesliga 2 takımlarından Hannover 96 ile bonservis pazalığı yapıldığı belirtildi.

Türk asıllı teknik direktör Kenan Koçak'ın çalıştırdığı Hannover, Tolgay Arslan'ı kadrosuna katarsa tecrübeli oyuncu, 5 sezon sonra yeniden Almanya'ya dönmüş olacak. Dortmund altyapısında yetişen Tolgay Arslan, 2015'te Hamburg'tan Beşiktaş'a transfer olmuş 2018-19 sezonunun devre arasında ise Fenerbahçe'nin kadrosuna katılmıştı.