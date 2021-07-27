Son dakika! Tokyo Olimpiyatları'nda Busenaz Sürmeneli tarih yazdı
Busenaz Sürmeneli tarih yazdı. Tokyo Olimpiyatları'nda son 16 turunda Polonyalı rakibi Karolina Koszewska'yı 5-0 yenen milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli, olimpiyat tarihimizdeki ilk kadınlar galibiyetimizi alarak çeyrek finale adını yazdırmayı başardı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli’nin rakibi Ukraynalı Anna Lysenko oldu.
Kokugikan Arena’da son 16 turunda Polonyalı Karolina Koszewska’ylı yenerek adını çeyrek finale yazdıran Busenaz, yarı finale çıkmak için Ukraynalı sporcuyla mücadele edecek.
Busenaz’ın çeyrek final müsabakası 30 Temmuz Cuma günü TSİ 06.03’te başlayacak.
TOKYO (AA)