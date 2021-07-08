SON DAKİKA | Tokyo Olimpiyatları, seyircisiz düzenlenecek!

Covid-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın seyircisiz gerçekleştirilmesine karar verildi. Covid-19'un varyantları nedeniyle Tokyo'da olağanüstü hal hazırlığı varken Japonya Olimpiyat Bakanı Tamayo Marukawa, organizatörlerin olimpiyatları seyircisiz düzenlemeyi kabul ettiklerini açıkladı.

Seyircisiz düzenleme kararı; hükümet yetkilileri, organizatörler ve Olimpiyat Komitesi'nin temsilcileri arasındaki görüşmeler sonucunda alındı. Tokyo 2020 projesinin sorumlularından Japon Bakan Seiko Hashimoto da bu durumun üzücü olduğunu söyleyerek bilet alanlara özürlerini iletti.

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ise son derece bulaşıcı olarak tanımlanan Covid-19 Delta Varyantı kaynaklı yeni bir enfeksiyon dalgasını önlemelerinin şart olduğunu belirtti.