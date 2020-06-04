İngiltere transfer gündeminde ortalık karıştı. Haftalardır Liverpool'un kadrosuna katmak için çalışma yaptığı Timo Werner Chelsea'ye transfer oldu.

Chelsea, bir süredir Liverpool'la transfer görüşmesinde bulunan Leipzig'li forvet Timo Werner'i kadrosuna kattı. Maviler, kısa süre içinde 55 milyon euroluk serbest kalma fiyatını Alman kulübüne gönderecek.

24 yaşındaki oyuncu da Maviler'den haftada 220 bin euro (yıllık 10 milyon euro) kazanacak. Sözleşmenin 2025 yılına kadar olacağı belirtiliyor. Alman medyasındaki haberlere göre ise Liverpool, Werner'e Chelsea'yle aynı ücreti önerdi ancak Kırmızılar Leipzig'den indirim talep etti. Alman kulübü ise bunu kabul etmedi.

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Alman medyasından Bild'in iddiasına göre, Liverpool yıldız golcüyü bitirmek üzereydi ancak Chelsea son anda araya girdi ve 24 yaşındaki oyuncunun serbest kalma maddesini harekete geçirmek istedi.

Leipzig'in 55 milyon euro ayrılık bedeli belirlediği Werner, Chelsea'yle anlaşırsa Londra ekibi serbest kalma maddesini aktive edecek. Böylece Liverpool uzun süredir kadrosuna katmak istediği oyuncuyu elinden kaçırmış olacak.

4 senedir Leipzig'de forma giyen oyuncu bu sezon çıktığı 40 maçta 31 gol 12 asistlik performans sergiledi.



