SON DAKİKA | THY EuroLeague askıya alındı
Son dakika haberi... THY EuroLeague, koronavirüs salgını sonrası Turkish Airlines EuroLeague, 7DAYSEuroCup ve Adidas Next Generation Turnuvalarını askıya alıyor. Resmi kararın kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.
THY EuroLeague, koronavirüs salgını sonrası Turkish Airlines EuroLeague, 7DAYSEuroCup ve Adidas Next Generation Turnuvalarını askıya alıyor. Resmi kararın kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.
Gün içinde kalan maçların yeni fikstürü de açıklanacak.