SON DAKİKA | THY EuroLeague askıya alındı

Son dakika haberi... THY EuroLeague, koronavirüs salgını sonrası Turkish Airlines EuroLeague, 7DAYSEuroCup ve Adidas Next Generation Turnuvalarını askıya alıyor. Resmi kararın kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.

12 Mart 2020, Perşembe 12:11 Son Güncelleme:
- A +
SON DAKİKA | THY EuroLeague askıya alındı

THY EuroLeague, koronavirüs salgını sonrası Turkish Airlines EuroLeague, 7DAYSEuroCup ve Adidas Next Generation Turnuvalarını  askıya alıyor. Resmi kararın kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor. 

Gün içinde kalan maçların yeni fikstürü de açıklanacak.


İlgili Haberler
Anadolu Efes Euroleague fikstürü - Anadolu Efes kalan maçlar



İlgili Haberler
Fenerbahçe Euroleague fikstürü - Fenerbahçe kalan maçlar


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...