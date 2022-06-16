Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi. Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleşen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükeşi, TFF'nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51'i ise geçersiz sayıldı.

Ankara JW Marriott Oteli'nde düzenlenen genel kurula 307 delegeden 219'u katıldı. Divan başkanlığına Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak seçildi. Genel Kurul'a TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig ve 1. lig, 2. lig ve 3. lig başkanlarının birçoğu katılırken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise toplantıya katılım göstermedi. Genel Kurulun açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajı okundu.









TEK ADAY BÜYÜKEKŞİ

Bu arada Mehmet Büyükekşi, 193 delegenin ıslak imzasını alarak seçime tek başkan adayı olarak girdi. Başvuru yapan diğer 8 isim aday olabilmek için gerekli imza sayısına ulaşamadı.

Mehmet Büyükekşi’nin tam listesi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu listesi belli oldu.

Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, Büyükekşi'nin listesinde de yer alırken; federasyon tarihinde ilk kez kadın yöneticiler de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi’nin tam listesi şu isimlerden oluştu;

Murat Aksu

Yalçın Orhan

Yusuf Günay

Nükhet Küçükel Ezberci

İdil Karademirlidağ Suher

Erman Kalkandelen

İbrahim Burkay

Alkın Kalkavan

Ramazan Üçdan

Müslüm Özmen

Hamit Altıntop

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can







