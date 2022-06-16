Son dakika! TFF'nin yeni başkanı Mehmet Büyükekşi oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi. Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleşen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükeşi, TFF'nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51'i ise geçersiz sayıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, başkanlığa seçildi. Ankara JW Marriott Oteli'nde gerçekleşen genel kurulda, başkanlık seçimi için oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 209 oyun 158'ini alan Büyükeşi, TFF'nin yeni başkanı oldu. Kullanılan oyların 51'i ise geçersiz sayıldı.
Ankara JW Marriott Oteli'nde düzenlenen genel kurula 307 delegeden 219'u katıldı. Divan başkanlığına Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un başkanı Murat Sancak seçildi. Genel Kurul'a TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig ve 1. lig, 2. lig ve 3. lig başkanlarının birçoğu katılırken, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise toplantıya katılım göstermedi. Genel Kurulun açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajı okundu.
TEK ADAY BÜYÜKEKŞİ
Bu arada Mehmet Büyükekşi, 193 delegenin ıslak imzasını alarak seçime tek başkan adayı olarak girdi. Başvuru yapan diğer 8 isim aday olabilmek için gerekli imza sayısına ulaşamadı.
Mehmet Büyükekşi’nin tam listesi belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Mehmet Büyükekşi’nin yönetim kurulu listesi belli oldu.
Eski yönetimden Hamit Altıntop, Ali Düşmez ve Alkın Kalkavan, Büyükekşi'nin listesinde de yer alırken; federasyon tarihinde ilk kez kadın yöneticiler de TFF yönetimine yazıldı. Büyükekşi’nin tam listesi şu isimlerden oluştu;
Murat Aksu
Yalçın Orhan
Yusuf Günay
Nükhet Küçükel Ezberci
İdil Karademirlidağ Suher
Erman Kalkandelen
İbrahim Burkay
Alkın Kalkavan
Ramazan Üçdan
Müslüm Özmen
Hamit Altıntop
Ali Düşmez
Talat Papatya
Volkan Can