Son dakika! Türkiye Futbol Federasyonu, yayıncı kuruluş beIN Medya Grubu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada 2020-2021 sezonu için yapılması gereken ödemenin ilk taksitinin yatırıldığı ve yarın kulüplerin hesaplarına geçeceğini belirtti.

İŞTE TFF'den yapılan o açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin sözleşme imzalanmıştır.

17 Kasım'daki mutabakat anlaşmasının ardından yapılan görüşmeler sonucunda, devam etmekte olan 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşılan ilk taksit tutarı Federasyonumuza bugün ödenmiş olup, kulüplerimizin hakedişleri yarın itibari ile hesaplarına yatırılacaktır.

İş ortağımız Digiturk ile yapılan görüşmeler sürecine katkı sağlayan ve desteğini esirgemeyen başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly, Süper Lig Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Mehmet Sepil, 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Sayın Murat Sancak, 2 ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Volkan Can ve tüm kulüp başkanlarımıza, Covid-19 salgınının etkileri nedeniyle olağanüstü dönemden geçtiğimiz günlerde gösterdikleri sabır ve iş birlikleri için teşekkür ediyoruz.

Türk futboluna uzun yıllardır kaynak aktaran Digiturk ile imzalanan sözleşmenin futbolumuz ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını diler, kamuoyunun bilgisine sunarız.