SON DAKİKA | TFF'den corona virüs vaka senaryosunda değişiklik
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, corona virüs testi pozitif çıkan kişilere yönelik vaka senaryosunda değişikliğe gitti. Buna göre 10. gün sonunda yapılacak Covid-19 testi negatif çıkan kişiler, 11. gün sahaya dönebilecekler.
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu, corona virüs testi pozitif çıkan kişilere yönelik vaka senaryosunda değişikliğe gitti. Buna göre 10. gün sonunda yapılacak Covid-19 testi negatif çıkan kişiler, 11. gün sahaya dönebilecekler.
Yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:
"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu 14.12.2020 tarihli toplantısında; T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından değiştirilen izolasyon, karantina ve test uygulamaları çerçevesinde, futbola dönüş uygulamalarına ilişkin pozitif vaka senaryosunun testi pozitif çıkan semptomsuz kişilerin 10. gün yapılacak Covid-19 PCR testinin negatif olması halinde 11. gün sahaya dönebilmelerine, 10. gün yapılan testin pozitif olması halinde ise sahaya dönüş için test tarihini izleyen farklı takvim günlerinde peş peşe 2 negatif sonuç alınması halinde sahaya dönebilmelerine, bu doğrultuda TFF Sağlık Kurulu tarafından güncellenen Pozitif Vaka Senaryosunun kabulüne ve uygulanmasına karar vermiştir."