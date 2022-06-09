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Son dakika | TFF'de yeni dönem başlıyor! Tek aday Mehmet Büyükekşi

Son dakika haberi... 16 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek Türkiye Futbol Federasyonu seçiminde başkanlığa aday olan Mehmet Büyükekşi tek aday olarak seçime giriyor. Büyükekşi'nin listesinde ise sürpriz isimlerin yer alması bekleniyor.

09 Haziran 2022, Perşembe 17:42 Son Güncelleme:
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Son dakika | TFF'de yeni dönem başlıyor! Tek aday Mehmet Büyükekşi

16 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek Türkiye Futbol Federasyonu seçimi öncesi başkan adaylıklarını açıklamak için bugün son gündü. Bugün saat 17.00'ye kadar dilekçelerini teslim etmek zorunda olan adayların süresi böylece sona erdi. Gelen bilgilere göre Mehmet Büyükekşi tek aday olarak seçime giriyor.

TFF seçimine tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi, Türk futbolunun yeni patronu olacak. Büyükekşi'nin oldukça iddialı bir yönetim listesi hazırladığı öğrenildi.


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Önümüzdeki hafta listesini kamuoyu ile paylaşması beklenen 61 yaşındaki futbol adamının bir FIFA hakemini, lig birliklerinden bir başkanı, Eski TFF yönetiminden 3-4 kişiyi ve geride kalan sezonda Süper Lig 'de başkanlık yapmış bir ismi listesine yer vermesine kesin gözüyle bakılıyor.



Hüseyin Yangın bilmecesi

Öte yandan Pazarspor eski başkanı Hüseyin Yangın’ın başvuru süresi dolmak üzere iken adaylık için TFF’ye dilekçe verdiği ancak seçime girebilmek için yeterli imza toplayıp toplamadığı bilinmiyor. TFF’nin incelemesi sonrası Hüseyin Yangın’ın başvurusu değerlendirilecek. TFF’nin incelemesi sonrası Hüseyin Yangın’ın başvurusu değerlendirilecek.


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