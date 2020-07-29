Kulüpler Birliği’nin dünkü toplantısında 18 takım düşmenin bu sezona özel olarak kaldırılması yönünde görüş birliğine vardı. Kulüplerin bu isteği bugün TFF ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla saat 14.00’te başlayan toplantıda masaya yatırıldı. Bu sezon düşen Ankaragücü, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor’un önümüzdeki sezon da Süper Lig ’de devam etmelerine onay çıktı. 1. Lig’den gelen Hatay ve B.B.Erzurum ile yarınki Play-Off finalinde karşılaşacak Adana Demirspor veya Karagümrük’ten birinin de katılımıyla önümüzdeki sezon 21 takımla oynanacak.

Kararın ardından Süper Lig'de 2020/21 sezonuna 21 takımla, 2021/22 sezonuna ise 20 takımla devam edilecek.

Önümüzdeki sezon için yabancı sınırı kuralıyla ilgili değişiklik olmayacak. 2021/22 sezonunda alınan yeni "yabancı sınırı" kuralı uygulanmayacak.

TFF 1.Lig’de de küme düşme kalktı.

TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Gençlik ve Spor Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu saat 18.00'de ortak basın toplantısı düzenleyecek.

SÜPER LİG TARİHİNDE BİR İLK

Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, gerçekleştirilen toplantının ardından yaptığı açıklamada bu sezon küme düşmenin olmaması ve gelecek sezon 21 takımlı bir lig oynanması yönünde yeniden talepte bulunulacağını açıkladı. Bu öneri hayata geçerse, profesyonel liglere geçilen 1959'dan bu yana ilk kez 21 takım aynı sezonda aynı ligde mücadele edecek.

Süper Lig 1994-95 sezonundan beri 18 takımla 34 hafta üzerinden oynanıyor. 1990-91 ile 1994-95 arasında 16 takım ve 30 hafta üzerinde oynanan Süper Lig, 1989-90 sezonunda 18 takım 34 hafta ve 1989-90 sezonunda 19 takım 36 hafta (bir takım her hafta bay) üzerinden oynanmıştı.

En son 1987-88 sezonunda 20 takım ve 38 hafta üzerinden oynanmıştı

Süper Lig en son 1987-88 sezonunda 20 takım ve 38 hafta üzerinde oynanmıştı. Benzeri sezon 1959-60, 1960-61 ve 1961-62 sezonlarında yaşanmıştı ancak geride kalan dönemde 21 takımın aynı anda Süper Lig'de eski adıyla Türkiye 1.Ligi'nde yer aldığı bir sezon olmadı.

1962-63 sezonunda ilginç bir lig statüsü vardı

1962-63 sezonunda 22 takımlı bir lig oynandı ancak tek bir grup halinde değil iki farklı klasman grubu olarak sezon başladı. 11'er takımın yer aldığı iki farklı grup sonunda 5'er takım üst lige çıktı ve 10 takımlı ayrı bir lig daha oynandı.