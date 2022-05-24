Son dakika! TFF seçimlerinde Servet Yardımcı sürprizi!

Nihat Özdemir'in flaş istifa kararının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na kimin başkan olacağı merak ediliyordu. Seçim zamanına kadar ise Başkan Vekili Servet Yardımcı görevi devralmıştı.

1.Lig ile 2 ve 3.Lig Kulüpler Birliği'nden flaş hamle

Dün akşam Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un da bahsettiği TFF hakem danışmanı David Elleray bugün kulüplere bir sunumda bulundu. Bu sırada sunumda hazır bulunan 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu ile 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Volkan Can, TFF seçimlerinde Başkan Vekili Servet Yardımcı'yı destekleyeceklerini açıkladı.

Süper Lig Kulüpler Birliği sessiz kaldı

Bu şok çıkışın ardından ise Süper Lig Kulüpler Birliği, şu an bir aday olmadığı için çekimser kaldıklarını ifade etti.

TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın yapılacak seçimde başkan adayı olması bekleniyor. Bilindiği üzere ilk ciddi aday olarak Gaziantep FK eski Başkanı Mehmet Büyükekşi öne çıkmıştı.

Bora Aslan/Fanatik.com.tr