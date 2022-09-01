Kulüpler Birliği, Rezerv Lig uygulamasının bu sezon iptal edilmesi için TFF'ye başvuruda bulunmasının ardından bir son dakika gelişmesi meydana geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi ve Rezerv Lig'in kalan haftalarının oynanmamasına karar verildiğini duyurdu. Kulüplerin talebi doğrultusunda U19 Gelişim Ligi ile ilgili yapılacak düzenlemelerin önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacağı aktarıldı.

4 hafta oynanan Rezerv Lig'de oluşan puan durumu .

Türkiye Futbol Federasyonu, 19 Süper Lig ekibinin katılımıyla düzenlenen Rezerv Lig'de şampiyon takıma 1 milyon lira, ikinciye 500 bin lira, üçüncüye ise 300 bin lira başarı ödülü verileceğini aktarmıştı.

Galibiyet priminin 100 bin, beraberlik primi ise 50 bin lira olacağı duyurulmuş, deplasmana giden takımlara ise 50 bin lira yardım yapılacağı ifade edilmişti. Lige katılmayan ve ligden çekilme kararı alan kulüplere ise 5 milyon lira ceza verileceği, bu paranın da lige katılan kulüplere ödül olarak dağıtılacağı belirtilmişti.

Rezerv Lig'de kulüpler, 35 kişilik A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı bütün oyuncuları oynatabiliyordu. A takım listesine yazılmayan yabancı uyruklu futbolcular ise Rezerv Lig'de mücadele edemiyordu. Gelişim Ligleri'nde yer alan yerli ve yabancı futbolcular ise Rezerv Lig'de forma giyebiliyordu.

Kulüpler Birliği'nden Rezerv Lig'in iptal talebiyle yapılan açıklama:

"Kulüpler Birliği Vakfı olarak, Süper Lig takımlarımızdaki genç oyuncuların rekabetçi bir ortamda zorluk derecesi yüksek maçlar oynayarak, hem tecrübe kazanmaları hem de kendilerini geliştirmeleri amacıyla B Takım uygulaması talebimizi bundan önceki Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu ile çeşitli kereler paylaşmıştık. Yeni seçilen Türkiye Futbol Federasyonu başkan ve yönetimi kulüplerimizden gelen bu talebe kayıtsız kalmamış ve uzun bir süredir beklediğimiz Rezerv Lig organizasyonunu yoğun bir çalışma sonucu hayata geçirmiştir.

Ancak bugün gelinen noktada, finansal olarak hayatını sürdürmekte dahi zorluk çeken bir çok Süper Lig kulübümüz, Rezerv Lig takımlarının müsabakalarını oynayacakları saha bile bulamamaları, buna ek olarak lojistik ve operasyonel daha bir çok problem nedeniyle, Kulüpler Birliği Vakfı yönetiminden Rezerv Lig organizasyonunun iptal edilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulunulmasını talep etmiştir.

Tüm bu gelişmeler ışığında sezon başında hayata geçirilmesini talep ettiğimiz Rezerv Lig uygulamasının bu sezon için durdurulması ve önümüzdeki sezonlar için durumun daha sonra tekrar istişare edilmesine dair başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu’na iletilmiştir. Anlayışla karşılanacağı dileklerimizle konuyu kamuoyuna arz ederiz."



