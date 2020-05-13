SON DAKİKA! TFF resmen açıkladı! İşte liglerin başlayacağı tarih

Türkiye Futbol Federasyonu, liglerin başlama tarihi ile ilgili son kararını verdiğini açıkladı. İşte Türkiye'de liglerin başlayacağı tarih...

13 Mayıs 2020, Çarşamba 18:38 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! TFF resmen açıkladı! İşte liglerin başlayacağı tarih

İşte TFF'nin yaptığı açıklama:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün TFF Sağlık Kurulu ile toplantı yapmıştır. TFF Sağlık Kurulu'nun, Süper Lig ve diğer liglerle ilgili görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra, Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği'nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, yeni bir değerlendirmede bulunulmuştur.

TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir:

1-Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020

2-TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 2020

3-TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020

4-Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020

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