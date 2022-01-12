Son dakika | TFF resmen açıkladı! Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde yaptığı açıklama ile Başakşehir-Konyaspor maçının ertelendiğini açıkladı. Mücadele ilerleyen bir tarihte oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasında 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçın ertelendiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig 'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir.
Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.