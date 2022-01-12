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Son dakika | TFF resmen açıkladı! Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu resmi internet sitesinde yaptığı açıklama ile Başakşehir-Konyaspor maçının ertelendiğini açıkladı. Mücadele ilerleyen bir tarihte oynanacak.

12 Ocak 2022, Çarşamba 15:06 Son Güncelleme:
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Son dakika | TFF resmen açıkladı! Başakşehir-Konyaspor maçı ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Medipol Başakşehir ile İttifak Holding Konyaspor arasında 15 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçın ertelendiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

İttifak Holding Konyaspor futbolcusu Ahmet Çalık'ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle, Spor Toto Süper Lig 'de 15.01.2022 Cumartesi günü oynanması planlanan Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçı ileri bir tarihe ertelenmiştir. 

Müsabakanın oynanacağı tarih Federasyonumuz tarafından ayrıca ilan edilecektir. 

Bu vesileyle bir kez daha merhum Ahmet Çalık'a Allah'tan rahmet; İttifak Holding Konyaspor camiasına başsağlığı ve sabır dileriz.


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