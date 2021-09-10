Son dakika! TFF, Okan Buruk ile büyük ölçüde anlaştı iddiası!

EURO 2020 sonrasında tartışılan ve 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde son oynanan Hollanda maçında alınan 6-1'lik skor sonucunda hedef haline gelen Şenol Güneş ile yollar ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu ayrılığı resmi siteden "Şenol Güneş ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı" ifadeleriyle duyurdu.

Bu gelişmenin ardından A Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek isim merak konusu oldu. Listede yerli ve yabancı isimler yer alırken, TFF Başkanı Nihat Özdemir, kafalarında bir teknik adam olduğunu belirtti.

NTV Spor'da yer alan habere göre bu teknik adam Okan Buruk. Son olarak Başakşehir'i şampiyon yapan ve sonraki sezonda kötü gidişat nedeniyle İstanbul ekibiyle yollarını ayıran Okan Buruk şu anda hiçbir kulüpte görev yapmıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, teknik direktör Okan Buruk ile büyük ölçüde anlaştığı iddia edildi. İlerleyen günlerde Ay Yıldızlı takımın başında ismin açıklanması bekleniyor.