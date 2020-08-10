Türkiye Futbol Federasyonu ile Kulüpler Birliği temsilcileri, harcama limitlerinin konuşulduğu kritik bir toplantı gerçekleştirdi. TRT Spor'un haberine göre toplantı sonrası kulüp başkanları binadan ayrılırken Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim kademesi, başkan ve başkan vekillerinin; TFF Lisans Kurulu ile görüşmelerinin devam ettiği aktarıldı.

TRT Spor tarafından toplantının ayrıntıları aktarılırken Fenerbahçe 'nin ana para ödemesinin kaldırılması için talepte bulunduğu Galatasaray ve Trabzonspor 'un ise bu talebi kabul etmedikleri belirtildi. Galatasaray'ın söz konusu teklifi önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olmak kaydıyla kabul ettiği aktarıldı.

Kulüpler Birliği ayrıca %15'lik sapmanın da %40'a çıkarılması talebinde bulundular.