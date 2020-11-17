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SON DAKİKA | TFF ile beIN Sports anlaşmaya vardı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşmanın sağlandığını açıkladı. Bakan Kasapoğlu anlaşmayı sosyal medya hesabından duyurdu.

17 Kasım 2020, Salı 15:08 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA | TFF ile beIN Sports anlaşmaya vardı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu; Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Grubu’nun CEO'su Yousef Al-Obaidly ile bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, yapılan toplantının ardından, TFF ile beIN SPORTS arasındaki yayın anlaşmasının sağlandığını ifade etti. 

Soysal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kasapoğlu, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.




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