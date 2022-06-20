Son dakika! TFF Harcama Limitlerini açıkladı

Süper Lig 'de gözler yeni sezon takımların yapacakları transferlere çevrilmiş durumda. Kulüpler de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılacak Harcama Limitlerinin açıklanmasını bekliyordu. Yeni federasyon başkanının seçilmesinin ardından kararlar hızlı bir şekilde duyurulmaya devam ediyor. Yabancı kuralının ardından federasyon bugün Harcama Limitlerini de resmi internet sitesinden duyurdu.

TFF geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Harcama Limitlerinde sapma oranının yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkartıldığını belirtmişti.