Son dakika! TFF Harcama Limitlerini açıkladı
Süper Lig'de yeni sezon öncesi Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden Harcama Limitlerini açıkladı. Süper Lig takımları arasındaki en yüksek harcama limiti yüzde 40 sapma dahil olarak 1.5 milyar TL ile Galatasaray'a ait. En düşük harcama limiti ise 161 milyon TL ile Fatih Karagümrük'te bulunuyor.
Süper Lig 'de gözler yeni sezon takımların yapacakları transferlere çevrilmiş durumda. Kulüpler de Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılacak Harcama Limitlerinin açıklanmasını bekliyordu. Yeni federasyon başkanının seçilmesinin ardından kararlar hızlı bir şekilde duyurulmaya devam ediyor. Yabancı kuralının ardından federasyon bugün Harcama Limitlerini de resmi internet sitesinden duyurdu.
TFF geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Harcama Limitlerinde sapma oranının yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkartıldığını belirtmişti.
İşte yapılan açıklamada duyurulan Harcama Limitleri: