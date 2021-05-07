Türkiye Futbol Federasyonu; Fenerbahçe'nin, Aytemiz Alanyaspor maçının tekrarı için yaptığı başvuruyu reddetti. TFF, söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verdi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva’da yaptığı toplantıda Fenerbahçe A.Ş. Kulübü’nün 29.04.2021 tarihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş. müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendirmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsabakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir.

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PENALTI İPTAL EDİLMİŞTİ

Ligin 38'nci haftasında oynanan karşılaşmanın 26'ncı dakikasında Mesut Özil'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya hamle yapan Valencia, Caulker tarafından düşürülmüştü. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını göstermiş ancak VAR hakemi Halil Umut Meler'in uyarısıyla karar iptal edilmiş, pozisyon için ofsayt değerlendirmesi yapılmıştı.





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