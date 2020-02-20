SON DAKİKA! TFF ertelenen maçların tarihleri açıklandı

Süper Lig'de ertelenen maçların tarihleri belli oldu. TFF, BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor maçının 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacağını açıkladı. Göztepe - Çaykur Rizespor maçı ise 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

20 Şubat 2020, Perşembe 18:12 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! TFF ertelenen maçların tarihleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 19'uncu haftasında Elazığ ve Malatya'da meydana gelen deprem nedeniyle ertelenen BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor ve ligin 21'inci haftasında kötü hava ve ulaşım koşulları sonucunda ertelenen Göztepe - Çaykur Rizespor maçlarının tarihlerini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada, BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması 11 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de; Göztepe - Çaykur Rizespor müsabakası ise 17 Mart Salı günü saat 20.00'de oynanacak.

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