Son dakika haberi...Beşiktaş'ın başvurusu üzerine TFF iki maçın gününü değiştirdi. Süper Lig'de 37.haftada Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak mücadele 23 Nisan Cuma günü yerine 24 Nisan Cumartesi saat 19:00'a alındı. Ayrıca Beşiktaş'ın sonraki hafta oynayacağı Ç. Rizespor maçı da 27 Nisan Salı günü yerine 28 Nisan Çarşamba saat 19:00'da oynanacak

Ankaragücü ile oynanan maç öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç günleri hakkında açıklamalarda bulunmuş ve günleri eleştirmişti. Beşiktaş sezonun 36.haftasında yarın Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.











