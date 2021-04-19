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Son dakika! TFF, Beşiktaş'ın iki maçının günü değiştirdi

Beşiktaş'ın başvurusu üzerine TFF iki maçın gününü değiştirdi. Beşiktaş'ın 37.haftada Kayserispor ile oynayacağı maç 24 Nisan Cumartesi saat 19:00'a ayrıca 38.haftada Ç. Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maç 28 Nisan Çarşamba saat 19:00'a alındı

19 Nisan 2021, Pazartesi 20:54 Son Güncelleme:
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Son dakika! TFF, Beşiktaş'ın iki maçının günü değiştirdi

Son dakika haberi...Beşiktaş'ın başvurusu üzerine TFF iki maçın gününü değiştirdi. Süper Lig'de 37.haftada Beşiktaş ile Kayserispor arasında oynanacak mücadele 23 Nisan Cuma günü yerine 24 Nisan Cumartesi saat 19:00'a alındı. Ayrıca Beşiktaş'ın sonraki hafta oynayacağı Ç. Rizespor maçı da 27 Nisan Salı günü yerine 28 Nisan Çarşamba saat 19:00'da oynanacak

Ankaragücü ile oynanan maç öncesinde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç günleri hakkında açıklamalarda bulunmuş ve günleri eleştirmişti. Beşiktaş sezonun 36.haftasında yarın Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


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