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Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu ibra edildi

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2021 dönemi arasındaki hesap ve faaliyetleri doğrultusunda oybirliği ile ibra edildi.

28 Temmuz 2021, Çarşamba 15:31 Son Güncelleme:
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Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu ibra edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara'da gerçekleşti. Toplantıda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu'nun 1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2021 dönemi arasındaki hesap ve faaliyetleri doğrultusunda ibrası da oylamaya sunuldu. 

Yapılan oylama sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2021 dönemi hesap ve faaliyetleri kapsamında oybirliği ile ibra edildi. 

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