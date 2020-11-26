Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Formu'nda açıklamalarda bulundu. Organizasyonda kürsüye çıkan TFF Başkanı Özdemir, Milli Takım 'dan Şenol Güneş ile ilgili tepkilere, coronavirüsün Türk futboluna etkisinden, yayıncı kuruluş ile ilgili olan anlaşmaya kadar birçok konudan bahsetti. Özdemir, ayrıca önümüzdeki dönemde Süper Kupa'nın Katar'da oynatılmasını planladıklarını söyledi.

İşte Nihat Özdemir'in açıklamaları:

Federasyon olarak salgını en az maddi kayıpla atlatmayı hedefliyoruz. El birliğiyle Türk futbolunun pandemi sürecinin en iyi şekilde atlatmasını sağlamalıyız. Her şeyi devletten bekleme kolaycılığından vazgeçmeliyiz. Türk futbolu devletine yük olan değil, katkı yapan olmalıdır.

Salgın sürecinde asla taviz vermememiz gereken konu ise uluslararası rekabetten geri kalmamak olmalıdır. Bu nedenle Milli Takım ve kulüplerimize önemli sorumluluk düşmektedir. Şenol Güneş'e yapılan eleştirileri üzüntüyle takip ediyorum. Kendisini sözleşmesi TL cinsindendir. Euro bazlı haberlere itibar etmeyiniz. Hocamıza yapılan ahlak ve etik dışı eleştirileri şiddetle kınıyoruz. Şenol Güneş hocamızla EURO 2020 finallerine damga vuracağımıza inanıyorum.

İstanbul sezon sonunda Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapacak. İnşallah aşının bulunmasıyla da hayat normale dönecek, biz de Olimpiyat Stadı'nda bir şölen yaşayacağız.

Önümüzdeki dönemde Süper Kupa maçını Katar'da oynatmayı planlıyoruz.