Son dakika | TFF açıkladı! Maçlarda 1 dakikalık saygı duruşu...

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamaya göre; Vefat eden Mesut Yılmaz için 30, 31 Ekim, 1, 2 Kasım tarihlerinde oynanacak Süper Lig , TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

İşte TFF'nin yaptığı açıklama...

Eski Başbakanlarımızdan Mesut Yılmaz’ın İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Mesut Yılmaz için 30, 31 Ekim, 1, 2 Kasım tarihlerinde oynanacak Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. ve 3. Lig müsabakaları öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

Merhum Mesut Yılmaz’a Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

Türkiye Futbol Federasyonu