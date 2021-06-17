SON DAKİKA | TFF, 14 yabancı kuralını onayladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 'deki yabancı kuralıyla ilgili son kararını verdi.

TFF'nin aldığı karara göre, Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecek. Bu futbolculardan en fazla 8 futbolcuya aynı anda sahada yer alabilecek.

"Şaşkınlıkla karşılıyoruz"

Kulüpler Birliği Vakfı, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamayla yabancı kuralı konusunda TFF'yi eleştirmişti.

Kulüpler Birliği Vakfından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yabancı sayısı ve küme düşme statüsüyle alakalı açıklanan kararlar öncesinde; Kulüpler Birliği Vakfının görüşleri yönünde hareket edileceği tarafımıza bildirilmesine rağmen taleplerimizden tamamen farklı yönde kararların çıkmasını şaşkınlıkla karşılamaktayız. Bu olay, Türkiye Futbol Federasyonuna duyduğumuz güven müessesini zedelemiştir. Kulüplerimizin olumsuz yaklaştığı, istişare edilenin tam tersi yönde alınan bu iki karar; kulüplerimiz tarafından kabul edilmemektedir."