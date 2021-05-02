TFF 1. Lig'de nefesler tutuldu ve şampiyon olacak takımın belli olacağı 34. haftanın maçları merakla beklenmeye başladı. Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor'un zirve yarışı içerisinde olduğu 1. Lig'de Süper Lig 'e çıkacak 2 takım oynanacak maçlar sonrasında netleşecek.
Bu karşılaşmalar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'in 34. hafta maç programını belirledi.
İşte 34. haftanın maçları
7 Mayıs Cuma
16:00 Akhisarspor - Ümraniyespor
20:30 Boluspor - Eskişehirspor
9 Mayıs Pazar
18:00 Altay - Bandırmaspor
18:00 Balıkesirspor - Altınordu
18:00 Bursaspor - Ankara Keçiörengücü
20:30 Menemenspor - Adana Demirspor
20:30 Adanaspor - Samsunspor
20:30 Tuzlaspor - Giresunspor