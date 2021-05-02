TFF 1. Lig'de nefesler tutuldu ve şampiyon olacak takımın belli olacağı 34. haftanın maçları merakla beklenmeye başladı. Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor'un zirve yarışı içerisinde olduğu 1. Lig'de Süper Lig 'e çıkacak 2 takım oynanacak maçlar sonrasında netleşecek.

Bu karşılaşmalar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'in 34. hafta maç programını belirledi.

İşte 34. haftanın maçları

7 Mayıs Cuma

16:00 Akhisarspor - Ümraniyespor

20:30 Boluspor - Eskişehirspor

9 Mayıs Pazar

18:00 Altay - Bandırmaspor

18:00 Balıkesirspor - Altınordu

18:00 Bursaspor - Ankara Keçiörengücü

20:30 Menemenspor - Adana Demirspor

20:30 Adanaspor - Samsunspor

20:30 Tuzlaspor - Giresunspor