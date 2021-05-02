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SON DAKİKA! TFF 1. Lig'de son haftanın programı belli oldu! İşte 34. hafta fikstürü

TFF 1. Lig'de ligin son hafta maçlarının programı belli oldu. Şampiyonu ve Süper Lig'e çıkacak diğer takımın belli olacağı 34. haftanın programı açıklandı.

02 Mayıs 2021, Pazar 17:52 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! TFF 1. Lig'de son haftanın programı belli oldu! İşte 34. hafta fikstürü

TFF 1. Lig'de nefesler tutuldu ve şampiyon olacak takımın belli olacağı 34. haftanın maçları merakla beklenmeye başladı. Adana Demirspor, Giresunspor ve Samsunspor'un zirve yarışı içerisinde olduğu 1. Lig'de Süper Lig 'e çıkacak 2 takım oynanacak maçlar sonrasında netleşecek.

Bu karşılaşmalar öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu, TFF 1. Lig'in 34. hafta maç programını belirledi.

İşte 34. haftanın maçları

7 Mayıs Cuma

16:00 Akhisarspor - Ümraniyespor

20:30 Boluspor - Eskişehirspor

9 Mayıs Pazar

18:00 Altay - Bandırmaspor

18:00 Balıkesirspor - Altınordu

18:00 Bursaspor - Ankara Keçiörengücü

20:30 Menemenspor - Adana Demirspor

20:30 Adanaspor - Samsunspor

20:30 Tuzlaspor - Giresunspor

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