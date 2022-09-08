Süper Lig'de kadro alternatifini arttırmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş 'tan hamleler gelmeye devam ediyor. Siyah Beyazlılar, Spor Toto Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor 'dan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Tayfur Bingöl'ün sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl’ün satın alma opsiyonuyla birlikte 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varmıştır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl’e Beşiktaş Ailesi’ne hoş geldin der, şanlı formamızla başarılar dileriz."

Ceyhun Kazancı ve Emre Kocadağ'dan başarı dileği

Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde yeni transfer Tayfur Bingöl’le bir araya geldi.

Buluşmada, Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü eyhun Kazancı da yer aldı.

Kocadağ ile Kazancı, sözleşme imzalayan Tayfur Bingöl’e Beşiktaş formasıyla başarılar dilediler.









Beşiktaş hayaliydi

Tayfur Bingöl'ün Alanyaspor'la sözleşmesini uzattığı imza töreninde söylediği "Tek hayalim Beşiktaş'ta oynamak" sözleriyle başlayan transfer süreci nihayet sona erdi.