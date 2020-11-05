26 Ekim'de Beşiktaş'ın Denizlispor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada kırmızı kart gören Josef de Souza, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 29.10.2020 tarihli kararları kapsamında 2 maç ile cezalandırılmıştı. Beşiktaş'ın yaptığı itiraz sonrasında bugün açıklanan Tahkim Kurulu kararları kapsamında ise Josef'in cezası 1 maça indirildi. Brezilyalı oyuncu, açıklanan karar öncesinde cezalı olmasına rağmen Beşiktaş'ın Gaziantep maçı için belirlenen kamp kadrosunda yer almıştı.