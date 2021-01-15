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Son dakika | Szalai için Fenerbahçe açıklaması

Son dakika haberi... Fenerbahçe, Apollon Limassol forması giyen Attila Szalai'yı renklerine katmaya hazırlanıyor. Apollon Limassol Başkanı Nikos Kirzis, transfer süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

15 Ocak 2021, Cuma 11:08 Son Güncelleme:
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Son dakika | Szalai için Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe, Apollon Limassol forması giyen Attila Szalai'yı renklerine katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, 22 yaşındaki stoper için Güney Kıbrıs temsilcisine 1.5 milyon Euro bonservis teklif etti.

Apollon Limassol Başkanı Nikos Kirzis ise süreçle ilgili NTV'ye açıklama yaparak, "Şu an söyleyecek bir şey yok. Fenerbahçe ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bu bir süreç" dedi. 

Szalai da Türkiye’de oynamaya sıcak bakıyor. Apollon Limassol’un teklifi kabul etmesi halinde transfer önümüzdeki günlerde resmiyet kazanacak.

Erol Bulut’un transferini özellikle istediği Attila Szalai, 1.92 boyunda ve iki ayağını da kullanabiliyor.

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