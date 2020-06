'Ünlüler Gönüllüler' formatı sona eren 'Survivor 2020'nin yeni bölümünde sembol oyunu finali heyecanı yaşandı. Kazananın çeyrek finale direkt kalacak olması yarışmacıları hırslandırdı.

5 Haziran Cuma akşamı TV8'de ekranlara gelen bölümde, kırmızı ve mavi takımda mücadele eden toplam 10 yarışmacı, sembol finalinde karşılaştı. Yarışmacıların her birine 3'er can verildiği oyunda, daha önce kazanılan her sembol için ise birer can eklendi.

Survivor 2020'de ilk çeyrek finalist kim oldu?

Sembol oyununda yarışmacılar, bireysel olarak mücadele ettiler. Elif Yıldırım Gören, zorlu rakiplerini teker teker saf dışı bırakmayı başardı.

Böylece Survivor Elif, final sembol oyununu kazanarak, çeyrek finale kalan ilk yarışmacı oldu. İki hafta dokunulmazlık elde eden Elif, aynı zamanda nefis yemek ödülünü de kazandı. Survivor Elif, oyun sonunda sembolü alırken duygularını dile getirdi.

"Aileme armağan ediyorum"

Ve sonrasında ödül için seçtiği iki arkadaşının isimlerini söyledi.

Başarılı yarışmacı, "Çok heyecanlıyım. Üç canım vardı, oyunlara 'neden olmasın?' diye çıktım. Sonrasında şans benden yana oldu. Gerçekten çok güçlü rakiplerime karşı yarıştım. Hepsini mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum. Eşim '400 metrenin 300 metresini döndün, son 100 metresi kaldı' demişti. Ben de son 100 metreyi garantilemiş oldum. Bu madalyamı gönlü benimle olan sevenlerime ve aileme armağan ediyorum" dedi.

Elif Yıldırım Gören, kazandığı yemek ödülünden faydalanması için Sercan Yıldırım ve sembol oyununun finalindeki rakibi Berkan Karabulut'u seçti.

ELİF YILDIRIM GÖREN KİMDİR?

Elif Yıldırım Gören, 14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğmuştur. 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucudur. 1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.

Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.