Süper Lig'de heyecan başlıyor. Sporseverlerin heyecanla beklediği yeni sezon başlıyor. Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. İlk haftada oynanacak dev maç olan Trabzonpor - Beşiktaş karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.

İŞTE SÜPER LİG'İN 1. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ:

11 Eylül Cuma

20:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Arda Kardeşler)

12 Eylül Cumartesi

17:00 Sivasspor - Alanyaspor (Ali Palabıyık)

17:00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor (Abdulkadir Bitigen)

20:00 Göztepe - Denizlispor (Tugay Kaan Numanoğlu)

20:00 Galatasaray - Gaziantep FK (Bahattin Şimşek)

13 Eylül Pazar

17:00 Ankaragücü - Erzurumspor (Burak Şeker)

17:00 Kayserispor - Kasımpaşa (Yaşar Kemal Uğurlu)

20:00 Trabzonspor - Beşiktaş (Ali Şansalan)

20:00 Antalyaspor - Gençlerbirliği (Yasin Kol)

14 Eylül Pazartesi

20:00 Hatayspor - Başakşehir