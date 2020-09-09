SON DAKİKA! Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Son dakika haberi.. Süper Lig geri dönüyor. Maçlar bu hafta başlıyor. Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

09 Eylül 2020, Çarşamba 11:50 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Süper Lig'de heyecan başlıyor. Sporseverlerin heyecanla beklediği yeni sezon başlıyor. Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. İlk haftada oynanacak dev maç olan Trabzonpor - Beşiktaş karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.

İŞTE SÜPER LİG'İN 1. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ:

11 Eylül Cuma

20:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Arda Kardeşler)

12 Eylül Cumartesi

17:00 Sivasspor - Alanyaspor (Ali Palabıyık)

17:00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor (Abdulkadir Bitigen)

20:00 Göztepe - Denizlispor (Tugay Kaan Numanoğlu)

20:00 Galatasaray - Gaziantep FK (Bahattin Şimşek)

13 Eylül Pazar

17:00 Ankaragücü - Erzurumspor (Burak Şeker)

17:00 Kayserispor - Kasımpaşa (Yaşar Kemal Uğurlu)

20:00 Trabzonspor - Beşiktaş (Ali Şansalan)

20:00 Antalyaspor - Gençlerbirliği (Yasin Kol)

14 Eylül Pazartesi

20:00 Hatayspor - Başakşehir

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