Süper Lig'de heyecan başlıyor. Sporseverlerin heyecanla beklediği yeni sezon başlıyor. Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak karşılaşmaların hakemleri belli oldu. İlk haftada oynanacak dev maç olan Trabzonpor - Beşiktaş karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek.
İŞTE SÜPER LİG'İN 1. HAFTA MAÇLARININ HAKEMLERİ:
11 Eylül Cuma
20:00 Çaykur Rizespor - Fenerbahçe (Arda Kardeşler)
12 Eylül Cumartesi
17:00 Sivasspor - Alanyaspor (Ali Palabıyık)
17:00 Fatih Karagümrük - Yeni Malatyaspor (Abdulkadir Bitigen)
20:00 Göztepe - Denizlispor (Tugay Kaan Numanoğlu)
20:00 Galatasaray - Gaziantep FK (Bahattin Şimşek)
13 Eylül Pazar
17:00 Ankaragücü - Erzurumspor (Burak Şeker)
17:00 Kayserispor - Kasımpaşa (Yaşar Kemal Uğurlu)
20:00 Trabzonspor - Beşiktaş (Ali Şansalan)
20:00 Antalyaspor - Gençlerbirliği (Yasin Kol)
14 Eylül Pazartesi
20:00 Hatayspor - Başakşehir