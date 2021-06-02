Son dakika! Süper Lig'de takım sayısı değişiyor!
Türkiye Futbol Federasyonu önemli bir karar daha aldı. Pandemi nedeniyle Süper Lig'de takım sayısının değişmesi ve 21 takımla sezonun bitmesinin ardından eski sisteme dönüleceği belirtildi. Bu doğrultuda Süper Lig 2021 - 2022 Sezonunda 20 takım, 2022 - 2023 Sezonunda 19 takım, 2023 - 2024 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacak. Alınan kararlarla diğer liglerdeki takım sayısı da netleşti. İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi.
" Süper Lig 2021 - 2022 Sezonunda 20 takım, 2022 - 2023 Sezonunda 19 takım, 2023 - 2024 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacaktır.
TFF 1. Lig 2021 - 2022, 2022 - 2023 ve 2023 - 2024 sezonlarında 19 takım, 2024 - 2025 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacaktır.
Misli.com 2. Lig 2021 - 2022 sezonunda 20 ve 19 takımlı 2 grupta toplam 39 takım, 2022 - 2023 Sezonunda 19'ar takımlı 2 grupta toplam 38 takım ve 2023 - 2024 sezonundan itibaren 18'er takımlı 2 grupta toplam 36 takım ile oynanacaktır.
Misli.com 3. Lig ise 2021 - 2022 Sezonunda 18'er takımlı 2 grup ve 19 takımlı 1 grup olmak üzere 3 grupta toplam 55 takım, 2022 - 2023 sezonundan itibaren ise 18'er takımlı 3 grupta toplam 54 takım ile oynanacaktır.
Takımların terfi ve tenzil esasları daha sonra duyurulacaktır"