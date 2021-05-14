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Son dakika | Süper Lig'de son hafta hakemleri açıkladı

2020-2021 Sezonu Süper Lig 42. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Göztepe - Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek.

14 Mayıs 2021, Cuma 14:12 Son Güncelleme:
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Son dakika | Süper Lig'de son hafta hakemleri açıkladı

2020-2021 Sezonu Süper Lig 42. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Yarın oynanacak ve şampiyonluğu yakından ilgilendiren Kayserispor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler, Göztepe - Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek.

Süper Lig 42. hafta hakemleri

18.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor (Eryaman) ÜMİT ÖZTÜRK

18.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül) MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU

18.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir (Çaykur Didi) KORAY GENÇERLER

18.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep (Antakya Atatürk) SERKAN TOKAT

18.00 Fatih Karagümrük - Yukatel Denizlispor (Atatürk Olimpiyat) ATİLLA KARAOĞLAN

18.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Antalya) SUAT ARSLANBOĞA

20.30 Göztepe - Beşiktaş (Gürsel Aksel) FIRAT AYDINUS

20.30 Trabzonspor - Gençlerbirliği (Medical Park) TUGAY KAAN NUMANOĞLU

20.30 Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom) CÜNEYT ÇAKIR

20.30 Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) HALİL UMUT MELER

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