2020-2021 Sezonu Süper Lig 42. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Yarın oynanacak ve şampiyonluğu yakından ilgilendiren Kayserispor - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler, Göztepe - Beşiktaş maçını Fırat Aydınus, Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçını ise Cüneyt Çakır yönetecek.
Süper Lig 42. hafta hakemleri
18.00 MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor (Eryaman) ÜMİT ÖZTÜRK
18.00 Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa (Yeni 4 Eylül) MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
18.00 Çaykur Rizespor - Medipol Başakşehir (Çaykur Didi) KORAY GENÇERLER
18.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep (Antakya Atatürk) SERKAN TOKAT
18.00 Fatih Karagümrük - Yukatel Denizlispor (Atatürk Olimpiyat) ATİLLA KARAOĞLAN
18.00 Fraport TAV Antalyaspor - İttifak Holding Konyaspor (Antalya) SUAT ARSLANBOĞA
20.30 Göztepe - Beşiktaş (Gürsel Aksel) FIRAT AYDINUS
20.30 Trabzonspor - Gençlerbirliği (Medical Park) TUGAY KAAN NUMANOĞLU
20.30 Galatasaray - Helenex Yeni Malatyaspor (Türk Telekom) CÜNEYT ÇAKIR
20.30 Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has) HALİL UMUT MELER