Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı.

Yeni Malatyaspor'dan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzca yapmış olduğumuz toplantı sonucunda almış olduğumuz karar gereği Teknik Sorumlumuz Sergen Yalçın ve ekibiyle yollarımızı ayırma kararı almış bulunmaktayız. Kendisi ve ekibine teşekkür ediyor bundan sonraki kariyerinde başarılar diyoruz" denildi.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Ali Ravcı, Medipol Başakşehir maçında takımın başında olacak.

Yeni Malatyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunun ilk maçında DG Sivasspor'a 4-0 mağlup olmuştu.

Yeni Malatyaspor, ligin ilk yarısını 24 puanla 8. sırada tamamlamıştı.

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