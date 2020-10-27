İddaa'da son dakika haberi... Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 'nin oranı 1.90'dan 1.85'e inerek lig yarışında favori olmayı devam ettirdi. İkinci sırada yer alan Galatasaray 'ın oranı 4.00'ten 3.95'e indi. Beşiktaş 7.00 oranla 3. sırada yer alırken, Başakşehir'in oranı 10'dan 9'a düştü. Ligin lider Alanyaspor da sıralamaya 11.00 oranla dahil edildi. Trabzonspor'un oranı ise 10.00'dan 15.00'e yükseldi.

Süper Lig şampiyonluk oranları;

Fenerbahçe: 1.85

Galatasaray: 3.95

Beşiktaş: 7.00

Başakşehir: 9.00

Alanyaspor: 11.00

Trabzonspor: 15.00

Süper Lig şampiyonluk oranları (eski)

Fenerbahçe: 1.90

Galatasaray: 4.00

Beşiktaş: 7.00

Trabzonspor: 10.00

Başakşehir: 10.00