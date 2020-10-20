SON DAKİKA! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte ligin favorisi
Son dakika haberi: Şampiyonluk oranları güncellendi. Süper Lig'de 5. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından İddaa risk yönetimi uzun vadeli şampiyonluk oranlarını revize etti. Şampiyonluk oranı 2.55'ten 1.90'a düşürülen Fenerbahçe açık ara favori konumuna geldi. Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray ve Beşiktaş geliyor.
İddaa'da son dakika haberi... Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Fenerbahçe 'nin oranı 2.55'ten 1.90'a inerek favoriliğini devam ettirdi. İkinci sırada yer alan Galatasaray 'ın oranı 3.05'ten 4.00'e yükseldi. Beşiktaş 7.00 oranla 3. sırada yer alırken, Trabzonspor ve ligin son şampiyonu Başakşehir 10.00 oranla 4. sırayı paylaştı.
Süper Lig şampiyonluk oranları;
Fenerbahçe: 1.90
Galatasaray: 4.00
Beşiktaş: 7.00
Trabzonspor: 10.00
Başakşehir: 10.00
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Süper Lig şampiyonluk oranları (eski)
Fenerbahçe 2.55
Galatasaray 3.05
Trabzonspor 6.00
Beşiktaş 6.00
Başakşehir 9.50