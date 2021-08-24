Süper Lig'de takımlar şekilleniyor, heyecan artarak devam ediyor. Fenerbahçe , Galatasaray ve Trabzonspor, 2. haftayı kayıpsız geçti. Beşiktaş ise Gaziantep deplasmanından beraberlikle döndü.

İddaa risk yönetimi, 2. hafta maçları sonrası Süper Lig şampiyonluk oranlarını güncelledi. Fenerbahçe, az farkla rakiplerinin önünde favori gözüküyor. İşte İddaa şampiyonluk oranları...

Fenerbahçe: 2.95

Beşiktaş: 3.10

Galatasaray: 3.40

Trabzonspor: 3.75







