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SON DAKİKA! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 41. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Lider Beşiktaş, sahasında Karagümrük'e 2-1 kaybederek şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı. Galatasaray, deplasmanda Denizlispor'u 4-1'lik skorla geçerek zirveye 81 puanla ortak oldu. Fenerbahçe ise sahasında Sivasspor'a 2-1 mağlup olarak 3. sıraya geriledi ve şampiyonluk şansını ufak bir ihtimale bıraktı. Bu sonuçların ardından Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu. İşte Süper Lig'in favorisi...

12 Mayıs 2021, Çarşamba 13:05 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 41. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 41. haftasında Beşiktaş , sahasında Karagümrük'e 2-1 mağlup olarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

Galatasaray , deplasmanda Denizlispor'u 4-1'le geçerek lider Beşiktaş'la olan puanını eşitledi ve şampiyonluk şansını son haftaya bıraktı. 

Fenerbahçe ise sahasında ligin zorlu ekiplerinden Sivasspor'a sahasında 2-1 kaybetti. Sarı lacivertliler, şampiyon olabilmek için rakiplerinin kaybetmesini ve kendisinin kazanması ihtalini beklemeye başladı. 

Bu sonuçlar sonrasında şampiyonluk oranlarında büyük bir değişim oldu. Beşiktaş'ın oranı 1.05'ten 1.12'ye yükseldi. Beşiktaş'ın arkasında yer alan Fenerbahçe'nin oranı 6.00'dan 4.50'ye indi. 3. sırada yer alan Galatasaray'ın oranı ise 12.00'den 11.00'e düştü.

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Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Beşiktaş: 1.18

Galatasaray: 2.90

Fenerbahçe: 150

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Beşiktaş: 1.12

Fenerbahçe: 4.50

Galatasaray: 11.00

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