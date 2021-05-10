İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 40. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 40. haftası dev derbiye sahne oldu. Galatasaray , sahasında Beşiktaş 'ı konuk etti ve sahasında lideri 3-1'lik skorla geçerek şampiyonluk yarışında "Ben de varım" dedi.

Fenerbahçe ise Ankaragücü deplasmanından 1-0 geriye düştüğü maçı uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 kazanarak, liderle arasındaki puan farkını azalttı.

Bu sonuçlar sonrasında şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Beşiktaş'ın oranı 1.05'ten 1.12'ye yükseldi. Beşiktaş'ın arkasında yer alan Fenerbahçe'nin oranı 6.00'dan 4.50'ye indi. 3. sırada yer alan Galatasaray'ın oranı ise 12.00'den 11.00'e düştü.





Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Beşiktaş: 1.12

Fenerbahçe: 4.50

Galatasaray: 11.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Beşiktaş: 1.05

Fenerbahçe: 6.00

Galatasaray: 12.00



