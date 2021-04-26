SON DAKİKA! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...
İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 37. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Beşiktaş, sahasında Kayserispor'u 3-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe Kadıköy'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup ederek zirve takibine devam etti. Galatasaray da deplasmandada Antalya'yı tek golle geçerek yarışı bırakmadı. Bu sonuçların ardından Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu. İşte Süper Lig'in favorisi...
İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 37. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 37. haftasında ilk 4 sıradaki de takım sürpriz yapmadı. Beşiktaş sahasında Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe ise Kadıköy Ülker Stadı'nda Kasımpaşa'yı 3-2'lik skorla geçerek zirve takibini sürdürdü.
Galatasaray , Antalyaspor deplasmanından Mostafa Mohamed'in golüyle gülmeyi bildi.
Bu sonuçlar sonrasında şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Beşiktaş'ın oranı 1.35'dan 1.38'e yükseldi. Beşiktaş'ın arkasında yer alan Fenerbahçe'nin oranı 3.00'ten 3.15'e çıktı. 3. sırada yer alan Galatasaray'ın oranı 7.50'den 9.00'a yükseldi.
Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:
Süper Lig şampiyonluk oranları
Beşiktaş: 1.38
Fenerbahçe: 3.15
Galatasaray: 9.00
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
Beşiktaş: 1.35
Fenerbahçe: 3.00
Galatasaray: 7.50