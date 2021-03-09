SON DAKİKA! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...
Son dakika haberi... İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kazandığı haftada Galatasaray, Sivasspor ile berabere kaldı. Trabzonspor ise Alanyaspor'a kaybetti. Bu sonuçların ardından Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları belli oldu. İşte Süper Lig'in favorisi...
İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 29. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 29. haftasında sürpriz sonuçlar ortaya çıktı. Fenerbahçe ve Beşiktaş yoluna 3 puanla devam ederken, Galatasaray , Sivasspor ile berabere kaldı. Trabzonspor ise Alanyaspor'a kaybetti.
Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:
Süper Lig şampiyonluk oranları
Beşiktaş - 2.10
Fenerbahçe - 2.35
Galatasaray - 3.30
Trabzonspor - 30.00
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
Fenerbahçe: 2.50
Beşiktaş: 2.50
Galatasaray: 2.65
Trabzonspor: 18.00