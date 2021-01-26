İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 21. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 21. haftasında Fenerbahçe , sahasında oynadığı Kayserispor maçını 3 golle geçti. Beşiktaş , sahasında oynadığı Göztepe maçını 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 kazanmasını bildi. Galatasaray ise kupada elediği Yeni Malatyaspor'u bu kez ligde son dakikalarda bulduğu golle mağlup ederek zirve yarışını sürdürdü. Abdullah Avcı sonrasında bir çıkış yakalayan Trabzonspor ise deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenmişti.

Bu sonuçlar sonrasında Fenerbahçe'nin 2.20 olan oranı 2.10'a düştü. Beşiktaş ise Fenerbahçe'yi adım adım takip ediyor. Siyah beyazlıların oranı 2.45'ten 2.35 oldu. Galatasaray ise galibiyet almasına rağmen oranı her geçen hafta yükselen takım oldu. Sarı kırmızılıların geçtiğimiz haftaki oranı 4.25'ken bu haftaki sonu doğrultusunda 4.50'ye yükseldi. Trabzonspor'un oranı 25.00'te kalırken, Alanyaspor aldığı galibiyet sonrasında 35.00 olan oranını 30.00'a düşürdü. Gaziantep FK'nın ise 40.00 olan oranı 55.00'e yükseldi.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 2.10

Beşiktaş: 2.35

Galatasaray: 4.50

Trabzonspor: 25.00

Alanyaspor: 35.00

Gaziantep FK: 55.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 2.20

Beşiktaş: 2.45

Galatasaray: 4.25

Trabzonspor: 25.00

Alanyaspor: 30.00

Gaziantep FK: 40.00