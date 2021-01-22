SON DAKİKA! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori..
İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 20. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Fenerbahçe Sivasspor ile deplasmanda berabere de kalsa zirvedeki yerini korurken; Beşiktaş, Karagümrük'ü farklı yenerek oranını biraz daha düşürdü. Galatasaray, sahasında kazansa oranı yükseldi. Trabzonspor ise adım adım üst sıralara tırmanıyor. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...
İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 20. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 20. haftasında Galatasaray , sahasında Denizlispor'u farklı mağlup etse de oranı 4.00'ten 4.25'e yükseldi. Son haftaların formda takımı Trabzonspor ise sahasında Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek oranını 30.00'tan 25.00 indirdi ve üst sıralara tırmanmaya devam etti.
Lider Beşiktaş , Karagümrük deplasmanına konuk oldu ve 4-1'lik galibiyetle şampiyonluk favorisi olma yolunda bir adım daha attı. Siyah beyazlıların 2.40 olarak oranı 2.25'e düştü. Ligin başından beri Süper Lig'in şampiyonluğunda favori gösterilen Fenerbahçe , Sivasspor deplasmanında 1-1 berabere kalsa da oranı yine aynı kaldı. Sarı lacivertliler 2.00 oranla ligin favorisi konumunda...
Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:
Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe: 2.20
Beşiktaş: 2.45
Galatasaray: 4.25
Trabzonspor: 25.00
Alanyaspor: 30.00
Gaziantep FK: 40.00
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
Fenerbahçe: 2.20
Beşiktaş: 2.60
Galatasaray: 4.00
Alanyaspor: 25.00
Gaziantep: 30.00
Trabzonspor: 30.00