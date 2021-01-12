İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 18. hafta maçları sonrasında güncellendi.
Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:
Süper Lig şampiyonluk oranları
Fenerbahçe : 2.30
Beşiktaş : 2.70
Galatasaray : 3.60
Alanyaspor: 22.0
Trabzonspor: 25.0
Gaziantep FK: 35.0
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Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
Fenerbahçe: 2.45
Beşiktaş: 2.60
Galatasaray: 3.60
Alanyaspor: 18.00
Trabzonspor: 25.00
Gaziantep FK: 25.00