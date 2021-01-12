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SON DAKİKA! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 18. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları...

12 Ocak 2021, Salı 14:20 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte favori...

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 18. hafta maçları sonrasında güncellendi. 

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe : 2.30

Beşiktaş : 2.70

Galatasaray : 3.60

Alanyaspor: 22.0

Trabzonspor: 25.0

Gaziantep FK: 35.0

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Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 2.45

Beşiktaş: 2.60

Galatasaray: 3.60

Alanyaspor: 18.00

Trabzonspor: 25.00

Gaziantep FK: 25.00

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