İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 17. hafta maçları sonrasında güncellendi. Ligin 17. haftasının en önemli maçı olan Fenerbahçe - Alanyaspor karşılaşmasında gülen taraf sarı lacivertliler oldu. Bu sonuçla Fenerbahçe, zirvedeki yerini korudu. Fenerbahçe'nin en yakın rakibi olan ve geçen hafta Galatasaray 'ın üstüne çıkan Beşiktaş sahasında Rizespor'u 6-0 gibi farklı bir skorla geçerek şampiyonluk favorisi için yarışını sürdürdü. Bu haftanın kazanan takımlardan birisi olan Trabzonspor da sahasında Göztepe'yi tek golle geçerek üst sıralara tırmanmaya devam etti. Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a 4-3'lük skorla mağlup olması da sarı kırmızılıları zirveden biraz daha uzaklaştırdı. Ligin flaş takımı Gaziantep FK sahasında Ankaragücü'nü 2-0 yenerek oranını iyice düşürdü.

Bu sonuçlar doğrultusunda İddaa Şampiyonluk Oranları güncellendi. Buna göre geçtiğimiz hafta 2.65 oranı olan Fenerbahçe'nin yeni oranı 2.45 oldu. Onun en yakın takipçisi Beşiktaş'ın oranı 2.90'dan 2.60'a indi. Galatasaray'ın ise oranı yüseldi. Sarı kırmızılıların 3.00 olan oranı 3.60'a geriledi. Trabzonspor, oranını 25.00'te kaldı. Süper Lig'in flaş takımı Gaziantep FK'da üst sıralara yükseldi. Gaziantep FK'nın 40.00 olan oranı 25.00'e düştü. Alanyaspor'un oranı ise 13.00'ten 18.00'e yükseldi.

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Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Fenerbahçe: 2.45

Beşiktaş: 2.60

Galatasaray: 3.60

Alanyaspor: 18.00

Trabzonspor: 25.00

Gaziantep FK: 25.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Fenerbahçe: 2.65

Beşiktaş: 2.90

Galatasaray: 3.00

Alanyaspor: 13.00

Trabzonspor: 25.00

Gaziantep FK: 40.00