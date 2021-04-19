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SON DAKİKA! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'in 35. haftasında oynanan maçlar sonrasında güncellendi. Beşiktaş, Ankaragücü ile berabere kalırken, Fenerbahçe Başakşehir'i, Galatasaray da Göztepe'yi mağlup etti. İşte yeni oranlar ve Süper Lig'in favorisi...

19 Nisan 2021, Pazartesi 14:29 Son Güncelleme:
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SON DAKİKA! Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray...

Süper Lig'de finale yaklaşılırken heyecan her geçen gün artıyor. 35. haftada alınan sonuçların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. Beşiktaş 'ın Ankaragücü ile berabere kaldığı haftada, Fenerbahçe ve Galatasaray 3 puan kazandılar. Alınan sonuçların ardından İddaa şampiyonluk oranları şu şekilde:

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Beşiktaş: 1.30

Fenerbahçe: 3.50

Galatasaray: 6.50

Trabzonspor: 3000

GEÇEN HAFTANIN ORANLARI

Beşiktaş: 1.15

Fenerbahçe: 4.50

Galatasaray: 9.00

Trabzonspor: 500.00

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