Süper Lig'de finale yaklaşılırken heyecan her geçen gün artıyor. 35. haftada alınan sonuçların ardından şampiyonluk oranları da güncellendi. Beşiktaş 'ın Ankaragücü ile berabere kaldığı haftada, Fenerbahçe ve Galatasaray 3 puan kazandılar. Alınan sonuçların ardından İddaa şampiyonluk oranları şu şekilde:

SÜPER LİG ŞAMPİYONLUK ORANLARI

Beşiktaş: 1.30

Fenerbahçe: 3.50

Galatasaray: 6.50

Trabzonspor: 3000

GEÇEN HAFTANIN ORANLARI

Beşiktaş: 1.15

Fenerbahçe: 4.50

Galatasaray: 9.00

Trabzonspor: 500.00