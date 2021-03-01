İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 27. hafta maçları sonrasında güncellendi.

Beşiktaş evinde Denizlispor'u 3-0 yenerken, Galatasaray da evinde Erzurumspor'u 2-0'la geçmişti. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe , Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yenmişti.

Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:

Süper Lig şampiyonluk oranları

Galatasaray: 2.40

Fenerbahçe: 2.40

Beşiktaş: 2.90

Trabzonspor: 18.00

Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:

Galatasaray: 2.50

Fenerbahçe: 2.50

Beşiktaş: 3.00

Trabzonspor: 11.00



