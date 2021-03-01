İddaa şampiyonluk oranları Süper Lig'de oynanan 27. hafta maçları sonrasında güncellendi.
Beşiktaş evinde Denizlispor'u 3-0 yenerken, Galatasaray da evinde Erzurumspor'u 2-0'la geçmişti. Haftanın en önemli maçında Fenerbahçe , Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yenmişti.
Bu sonuçların ardından güncellenen İddaa şampiyonluk oranlarında ise son durum aşağıdaki gibi oluştu:
Süper Lig şampiyonluk oranları
Galatasaray: 2.40
Fenerbahçe: 2.40
Beşiktaş: 2.90
Trabzonspor: 18.00
Geçen haftanın oranları ise şu şekildeydi:
Galatasaray: 2.50
Fenerbahçe: 2.50
Beşiktaş: 3.00
Trabzonspor: 11.00